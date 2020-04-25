«Вас и не узнать»: Ксения Собчак в кепке и объемном худи доставила еду пенсионерам

Ксения Собчак даже на карантине продолжает работать. Она снимается в телепередачах и устраивает острые репортажи. Однако девушка стала больше времени проводить дома с мужем Константином Богомоловым. Влюбленные демонстрируют домашнюю идиллию. Светская львица накрывает на стол, а также вместе с избранником балуется алкогольными напитками. Время от времени блондинка все-же наряжается и предстает в стильных образах.

А на днях Ксения отправилась развозить еду пенсионерам. Она решила стать волонтерам и помочь пожилым людям в период самоизоляции. Многие не могут покидать квартиры даже чтобы купить себе продуктов. Светская львица в серых брюках, худи оверсайз, кепке и кроссовках появлялась у дверей пенсионеров и передавала им пакеты со здоровой пищей. При этом она была в маске и с минимальным макияжем.

«По выходным всей нашей компанией мы продолжаем волонтерить с программой „МыВМЕСТЕ“ и вас призываю к этому!!! Давайте помогать тем, кто рядом и кому рискованнее чем нам выходить из дома!», — написала в соцсети Собчак. «Помимо запрашиваемых продуктов, мы развозим „правильное“ и здоровое питание нашим пенсионер», — добавила она.

Поклонники признались, что с трудом узнали светскую львицу в простой одежде. Многие посчитали, что девушка делает доброе дело, но говорить об этом не стоит. «Такие вещи любят тишину. Сделал — забудь!», «Вас узнают в маске? Или вы сразу представляетесь?», «Я вас не узнала, подумала вам помогли с продуктами», «Вас и не узнать», «Принц Гари и Меган задали правильный тон», «Что за прикид», — прокомментировали пост подписчики.