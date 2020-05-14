«Получился неожиданный зеленый»: Шишкова объяснила, как стала брюнеткой

Экс-возлюбленная Тимати недавно удивила некоторых поклонников своим бьюти-преображением. Блондинка вдруг покрасила волосы в черный цвет и отрастила длинные пряди.

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После этого эксперимента она стала сильно напоминать нынешнюю гражданскую жену рэпера Анастасию Решетову. В Сети тут же заговорили, что девушка сделала это намеренно — якобы дабы максимально приблизиться к идеалу музыканта и завоевать его симпатию. Алена решила прояснить ситуацию. По ее словам, причина этих изменений более прозаичная.

Оказалось, что в самоизоляции модель решила окрасить волосы самостоятельно. И поскольку они у нее сильно страдали в последнее время из-за постоянного обесцвечивания (натуральный цвет волос у нее русый), девушка решила прибегнуть к щадящей процедуре: колорированию натуральной хной. Увы, результат оказался плачевным.

«Когда получился неожиданный зеленый, стала искать мастера, который исправит мне цвет. И нужно было либо снова высветлять, либо щадящий вариант — затонироваться в темный. В общем, я — модель, что сделаю, то и модно. Планы на ближайшее будущее: быть брюнеткой снаружи, блондинкой — в глубине души. И искупаться в очередной волне вашего негатива», — рассказала она.