«Одно лицо»: Шишкова после бьюти-преображения стала невероятно похожа на Решетову

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова продолжает экспериментировать с имиджем. Девушка долгое время была блондинкой с длинными волосами. Позже выяснилось, что они были наращенными – на Неделе моды в Милане этой зимой она неожиданно предстала со стрижкой, за что тут же подверглась критике со стороны пользователей Сети.

Модель тогда попыталась оправдаться, дескать, волосы должны отдохнуть от процедуры. Но хейтерам – палец в рот не клади. На девушку они всегда оказывали влияние, поэтому долго с естественными волосами она ходить не стала и после короткого перерыва вновь предстала перед поклонниками с длинными локонами. После этого Алена все никак не могла определиться, что же она хочет видеть у себя на голове – то снимала пряди, то вновь наращивала. Цвет волос тоже менялся диаметрально.

И вот Шишкова предстала в очередном свежем образе – теперь она брюнетка с длинными волосами. Этот look сделал ее невероятно похожей на Анастасию Решетову, нынешнюю возлюбленную Тимати.