«Играть по вашим правилам»: телесваха Сябитова поведала, как стать хозяйкой своего мужчины

Телеведущая Роза Сябитова — эксперт по отношениями между мужчиной и женщиной и знает, как правильно нужно выстраивать общение, чтобы оно привело к свадьбе. На этот раз известная сваха дала несколько советов женщинам, которые позволят стать хозяйкой своего мужчины, а не заложницей в отношениях, которую редкий мужчина станет уважать за неправильное поведение.

Первое, что рекомендует Сябитова, — это стать хозяйкой своей жизни. А значит, уважать себя и свой выбор, принимать решения, опираясь на собственное мнение, а не под давлением. Второе — не нужно, советует сваха, бежать сломя голову к мужчине по первому зову и не соглашаться на то, чтобы самой ехать к нему. Так легко потерять уважение с его стороны.

«Не чувствуйте себя виноватой в том, что ему пришлось играть по вашим правилам», — настаивает Сябитова.

Кроме того, телесваха убеждает прекрасную половину в том, что нужно считать себя подарком судьбы. И очень скоро мужчина в это тоже поверит.