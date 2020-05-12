«Считайте себя подарком судьбы»: Сябитова рассказала, как женщине стать ценной для мужчины

Знаменитая сваха назвала те вещи, которые сильный пол по достоинству оценит в своей второй половинке.

Некоторыми советами о построении личного счастья телесваха Роза Сябитова делится на своей странице в Instagram. В свежем посте, например, она четко расписала, в чем состоит ценность женщины в глазах мужчины.

«Мужчине надо дать то, что он сам, без женщины, получить не может. Только это он оценит по достоинству», — пишет владелица собственного агентства знакомств.

Следом она перечислила те самые вещи, которые представителям сильного пола не ощутить в одиночку. Это истинное удовольствие от секса, забота и радость от того, что у него уже есть. Из этих рассуждений Сябитова делает вывод о том, что женщина должна стать для мужчины «подарком судьбы». По крайней мере, ощущать себя таковой.

«Считайте себя подарком судьбы, и мужчина в это поверит. Если вы сами обесцениваете этот дар, мужчина возьмет его за бесценок», — пишет сваха, обращаясь к дамам.

Согласны ли вы с рассуждениями соведущей «Давай поженимся!»? А в чем для вас ценность женщины в глазах сильного пола?