«Зачем так обесценивать звания?!»: Кожевникову возмутило повышение помощницы главы МВД

Актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова возмутилась новости о присуждении помощнику главы МВД Ирине Волк звания генерал-майора.

Отметим, что Волк уже несколько лет является официальным представителем ведомства, то есть она комментирует для прессы крупные задержания, спецоперации и другую деятельность МВД. Ранее она носила звание полковника, но 20 февраля президент подписал новый указ «О присвоении воинских званий», согласно которому Волк повышена до генерал-майора.

«Разве можно сравнить моего деда, который отвоевал две войны, реально несколько раз умирал за Родину и помощницу главы МВД. Может она и работает хорошо, но зачем так обесценивать звания?! В этом случае, хорошо, что дедушка ушел от нас и что он это не видит», — написала Кожевникова в Twitter, спровоцировав горячее обсуждение в социальной сети.

Мария отметила, что не развешивает ярлыки по полу и возрасту, но ей режет глаза то, что предки рисковали жизнью, совершали подвиги, а сейчас погоны можно получить просто за работу в кабинетах.

Но есть и те, кто не разделяет мыслей Кожевниковой. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, например, сердечно поздравила сотрудницу МВД с повышением.

«Поздравляю красивую, умную, честную Ирину Волк со званием генерал-майора!» — написала журналистка в социальной сети.

А вы согласны с мнением актрисы, что высокие звания следует давать только героям, рискующим жизнью?