Валерия в белом тренче и остроносых сапогах на шпильке появилась в Кремле

Певица Валерия вслед за 36-летней Алсу не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой весны: модный показ новой коллекции «haute couture» весна-лето 2020. На праздничное шоу модельера Валентина Юдашкина поп-исполнительница пришла в компании Иосифа Пригожина.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Алсу позировала перед объективами фотокамер в фойе Кремлевского дворца в гордом одиночестве. Так, знаменитость появилась на шоу именитого дизайнера без мужа бизнесмена Яна Абрамова и дочерей. У пары подрастают: тринадцатилетняя Сафина и одиннадцатилетняя Микелла. Кроме того, артистка вместе с супругом воспитывает трехлетнего Рафаэля.

Валерия предстала перед публикой в атласной кремовой юбке и топе, дополнив образ нюдовой блузкой. Поверх вечернего наряда певица накинула белый тренч, отдав предпочтение модному стилю total white look, о моде на который в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. К трендовому образу поп-исполнительница подобрала остроносые сапоги на шпильке и сумочку-клатч.

К слову, помимо Валерии и Иосифа Пригожина на мероприятии также отметились: поп-король сцены Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Марина Юдашкина, наследница Валентина Абрамовича — Галина Юдашкина и многие другие.