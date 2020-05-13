Кадр из прошлого: жена Халита Эргенча показала себя беременную незадолго до родов

Второго ребенка Бергюзар Корель родила еще 8 марта. Наследника актриса назвала Ханом. К слову, у малыша есть старший братик — десятилетний Али. После первой беременности возлюбленная Халита Эргенча не торопилась снова уходить в декретный отпуск. Девушка активно снималась в кино. За ее плечами роли в таких сериалах, как: «Недопетая песня», «Моя родина — это ты», «Одна любовь, две жизни». Примечательно, что по окончанию съемок в сериале «Великолепный век» муж Бергюзар стал более выборочно относиться к будущим проектам.

Халит ссылался на усталость, говоря о том, что роль султана Сулеймана потребовала от него полной самоотдачи и погруженности в материал. Эргенч, как и другие актеры сериала, хотел восстановить силы после продолжительных съемок. Примечательно, что еще до окончания проекта о своем уходе объявила Мерьем Узерли.

В результате продюсеры заменили ее на 54-летнюю Вахиде Гердюм. Актриса была на четыре года старше Халита. К слову, в прессе не раз писали о том, что супруга Эргенча якобы ревновала его к Узерли. Однако сама Мерьем говорила, что лично знакома с Бергюзар. Никаких романтических чувств к своему партнеру по «Великолепному веку» актриса не питала. В 2014 году девушка впервые стала мамой. Она родила дочь Лару.

Напомним, что в свое время Халит Эргенч ушел из семьи ради Бергюзар. Получив развод актер тут же женился на своей невесте. В Instagram артистка крайне редко публикует семейные кадры. Несмотря на это, Корель все-таки показала себя на редком беременном фото до родов. Еще в марте актриса подарила своему супругу долгожданного сына. Сейчас все свободное время Бергюзар проводит дома с детьми. Особое внимание она уделяет двухмесячному Хану.