В очках и с макияжем: Мерьем Узерли поделилась свежим селфи с шестилетней Ларой

36-летняя Мерьем Узерли на домашней изоляции проводит время с дочерью Ларой. Еще в феврале малышка отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось шесть лет. Наследницу актриса из турецкого сериала «Великолепный век» родила в 2014 году. Дочку партнерша Халита Эргенча воспитывает самостоятельно. Узерли предпочитает не распространяться об отце маленькой Лары. При этом актриса дала понять, что стала для дочери и мамой и отцом. Мерьем старается не пренебрегать своими родительскими обязанностями. И это учитывая то, что она активно снимается в кино и принимает участие в различных фестивалях и фотосъемках. Актриса делает все возможное для того, чтобы ее ребенок ни в чем не нуждался. Для этого Узерли приходится много сниматься.

Примечательно, что свои незапланированные каникулы на домашней изоляции Мерьем проводит с шестилетней Ларой. Девочка очень привязана к маме. На свежем селфи, которое партнерша Халита Эргенча опубликовала в Instagram, Узерли предстала в очках с крупной оправой, не забыв про макияж. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, свое плохое зрение актриса корректирует очками или линзами, если находится на съемочной площадке.

Ранее Мерьем Узерли объяснила, почему она ушла из «Великолепного века». Ее место по итогам кастинга заняла 54-летняя Вахиде Гердюм. Именно она исполнила роль «возрастной» Хюррем. Знаменитость дала понять, что ощутила профессиональное выгорание. По словам Узерли, она чувствовала себя роботом, стремилась все выполнить на высоком уровне. И просто не справилась с нервным перенапряжением. А Нур Феттахоглу, сыгравшая в сериале Махидевран султан, от съемок отказываться не стала. Гримерам пришлось приложить немало стараний для того, чтобы «состарить» актрису согласно с ее возрасту по сценарию.