«Копия Ксюши»: Виторган запечатлел подросшего сына на прогулке

Похоже, что Ксения Собчак окончательно решила ослабить режим самоизоляции. Недавно она засветилась на вечеринке с друзьями, включая Стешу и Дмитрия Маликовых. А теперь позволила своему бывшему мужу Максиму Виторгану увидеться с их общим сыном, трехлетним Платоном.

Мальчик был откровенно рад встрече с отцом. Актер обнародовал в личном блоге видео, где малыш весело едет с ним в машине, пританцовывая под зажигательные мелодии, доносящиеся из приемника. Ребенок просто светится от счастья.

Надев на наследника вязаную серую шапочку и куртку цвета «мокрый велосипед», Виторган вышел с ним на прогулку. Здесь Платоше на глаза попался интересный объект для изучения — внушительных размеров улитка. Интерес сына к моллюску растрогал молодого отца. Артист запечатлел наследника с животным, а кадр подписал: «Nature calling». Что в переводе означает «природа зовет».

Портретное фото отпрыска Собчак и Виторгана произвело впечатление на фолловеров, которые затеяли горячее обсуждение его внешности, сравнивая малыша то с одним знаменитым родственником, то с другим.