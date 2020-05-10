«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Дочь Маликова прервала самоизоляцию ради вечеринки с Собчак

Компанию девушке составил ее звездный отец.

Дочь Маликова прервала самоизоляцию ради вечеринки с Собчак
Стеша Маликова. Фото https://www.instagram.com/steshamalikova/

Не так давно Дмитрий Маликов рассказывал, что строго соблюдает самоизоляцию с самого начала введения особого режима в Москве. Артист закрылся вместе со своей женой, дочкой и сыном в загородном доме, без надобности не покидая его. Но, видимо, у каждого наступает свой предел.

Маликовы. Фото
Маликовы. Фото https://www.instagram.com/steshamalikova/

На 9 мая он вместе с дочерью Стефанией засветился на одной вечеринке с телеведущей Ксенией Собчак, ее мужем режиссером Константином Богомоловым и дизайнером Яной Расковаловой. Светские львы и львицы не побоялись взять с собой детей. Звезды попробовали на вечеринке изысканные блюда и организовали что-то вроде мини-концерта.

Блюда на столе. Фото
Блюда на столе. Фото https://www.instagram.com/steshamalikova/

Звездой вечера стали Стеша Маликова и ее отец, которые исполнили для узкого круга зрителей стихи и песни о Великой Отечественной войне.

«Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам», — прокомментировала Собчак вечеринку в личном блоге.

Собчак и Богомолов. Фото
Собчак и Богомолов. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Тэги

дети звездДмитрий Маликовзвезды на карантинеКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак последние новостиНовости googleсамоизоляция
Loading...