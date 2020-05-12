«Очаровашки»: Климова поделилась селфи с маленькой Беллой

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова является активным пользователем соцсетей. В Instagram актриса регулярно делится частичками своего жизненного закулисья, героями которого становятся и ее дети. Их у кинодивы четверо – 18-летняя Елизавета, 13-летний Матвей, 11-летний Корней и 4-летняя Белла. И каждая публикация находит отклик у многочисленных фанатов Климовой.

На этот раз звездная мама прилегла отдохнуть с малышкой Беллой. И решила запечатлеть эти трогательные мгновения: звезда сделала несколько нежных селфи с маленькой дочкой, которые вызвали волну умиления и нежности у подписчиков. Особенно третье — с крошечной ручонкой дочки на маминой щеке.

«Такая нежность!», «Очаровашки», «Какие милые», «Мы получили дозу умиления», «Третье фото самое милое», «Красивые», «Счастье», «Две красотки!!!», «Счастливые мгновения», «Милости какие! Девчонки, вы хорошие до невозможности» — и это лишь небольшая часть комментариев под фото.

А в начале мая актриса показала совместную постановку с сыновьями и малышкой Беллой. В лесу Климова и ее юные актеры организовали литературный театр и прочли стихотворение Даниила Хармса.