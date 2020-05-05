«Красавица»: Климова в эффектном мини и ботфортах вышла на прогулку с детьми

Не так давно знаменитая актриса перенесла своих подписчиков на морское побережье в Израиль – любимица миллионов поклонников в Instagram поделилась архивным видео со своего отпуска. Невероятный пейзаж восхитил фолловеров, как и сама звезда , которая зажигательно танцевала в кадре.

На этот раз актриса не менее ярко и позитивно сыграла в домашнем литературном театре. Вместе с тремя младшими детьми — 4-летней Беллой, 13-летним Матвеем и 11- летним Корнеем актриса организовала постановку по Хармсу. Вместе с юными актерами они представили свою трактовку стихотворения.

«На время каникул мы решили каждый день разучивать новый стих. Сегодня у нас Даниил Хармс! А у вас?» — написала под видео актриса.

Для импровизации Климова выбрала высокие ботфорты и платье оверсайз выше колена. Наряд выгодно подчеркнул ее стройные ноги. И это не осталось незамеченным для поклонников.

«Самая-самая красивая и талантливая!», «Красавица!», «Классные», «Вот хоть как и все равно красотка», «Какое позитивное семейное видео! Спасибо, приятно смотреть — душа радуется!» — написали некоторые фанаты звезды.

Не так давно Климова восхитила поклонников снимком своей младшей дочки. Вместе с наследницей актриса работала в теплице и запечатлела помощницу в яркой красной куртке и розовых сапожках. Юная модница забавно позировала маме.