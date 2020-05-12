Восхитительна всегда: Климова запечатлелась в белоснежной футболке в собственной ванной

Екатерина Климова в период пандемии соблюдает режим самоизоляции. Вместе со своими четырьмя детьми она уединилась в доме, самостоятельно справляясь с хозяйством.

Актриса навела дома генеральную уборку, постирала шторы и даже подушки. А свой домашний look продемонстрировала в личном блоге. Народная любимица предстала перед поклонниками в белоснежной футболке и спортивных черных брюках, зауженных книзу. И даже в этом образе она выглядела очаровательно.

Напомним, в самоизоляции уборка, занятия с детьми, готовка и даже огород — полностью легли на плечи кинозвезды. Впрочем, на это артистка не жалуется. Единственное, что ее удручает, это отсутствие ее любимой работы и контакта со зрителями. Частично этот недостаток Екатерина компенсирует благодаря общению с почитателями ее таланта в личном блоге. Увы, но комментарии в Сети не всегда позитивны.

Недавно звезда сериала «Бедная Настя» призналась, что ее до сих пор ранят сплетни и неприятные слова со стороны пользователей Интернета. И хотя смириться с ними ей нелегко, она принимает это обстоятельство философски, поскольку у популярности всегда есть и обратная сторона.