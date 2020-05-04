«Меня это волнует»: Климова рассказала, какую боль ей доставляют поклонники

42-летняя Екатерина Климова вместе со своей старшей дочерью 18-летней Лизой решилась на живое общение с поклонниками. Звезда теленовеллы «Бедная Настя» поговорила с фолловерами в режиме онлайн на площадке Instagram.

Как и ожидалось, трижды замужнюю и трижды разведенную мать четверых детей в основном стали спрашивать о ее отношениях с мужчинами. Однако Климова уходила от ответов и в итоге призналась, что в принципе с трудом переносит подобные разговоры.

«Из-за сплетен мне бывает больно, меня это волнует, но это цена успеха», — сказала она.

Екатерина понимает, что этого не избежать – в таком положении находятся все популярные личности. По словам артистки, главное – не то, что говорят, а кто ты есть на самом деле.

Напомним, Климова первый раз вышла замуж еще в юности за ювелира Илью Хорошилова, от которого родила дочь Лизу. Потом у нее были 10-летние отношения с актером Игорем Петренко, в этом браке появились на свет сыновья Матвей и Корней. От третьего брака с артистом Гелой Месхи у нее родилась дочь Белла. Их отношения продлились всего один год. В одном из интервью мужчина говорил, что они расстались из-за несовпадения графиков работы, которые провоцировали скандалы.