«Петров на фото!»: муж Бородиной в новом образе оказался похож на звезду «Текста» и «Льда»

Знаменитостям обычно есть, чем удивить публику. Вот и супруг известной ведущей телепроекта «Дом-2» Курбан Омаров решил не отставать от звезд и тоже дал повод обсуждать себя. На этот раз он предстал перед подписчиками в Instagram в новом образе – с челкой и бородой.

Подписчики ожидаемо стали обсуждать его новую внешность. Большинство из поклонников отметили, что ему очень идет преображение — он выгляди намного моложе своих лет. А некоторые и вовсе отметили, что супруг Бородиной стал похож на звезду фильмов «Текст» и «Лед».

«Так намного лучше выглядите и моложе», «Курбан, Вы совсем другой! Моложе! Вам идет», «Даже не узнала», «Какой хорошенький», «Как вам идет новый образ», «Минус 10 лет», «Я думала, Петров на фото!», «На актера Петрова чем-то похож», — написали некоторые люди в комментариях.

Отметим, что Курбан Омаров активно ведет микроблог в Instagram и делится своими мыслями с фолловерами, а также публикует посты, посвященные семье и личной жизни. Очень часто героиней его контента становится 4-летняя дочка Тея.