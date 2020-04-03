«Чем вы отличаетесь от бабки на лавке?»: муж Бородиной попросил Собчак оставить в покое его семью

Курбан Омаров признался: он очень долго молчал в надежде, что Ксения перестанет говорить о его браке с Бородиной плохо.

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в жесткой форме попросил Ксению Собчак оставить его семью в покое. Свое обращение к телеведущей бизнесмен обнародовал на личной странице в Instagram.

Поводом для негодования стал затяжной конфликт Бородиной и Собчак: знаменитости неоднократно публично оскорбляли друг друга. В недавнем же интервью с создателем «Дома-2» Валерием Комиссаровым Ксения Анатольевна порассуждала об измене Курбана своей жене. Это стало последней каплей в чашу терпения Омарова.

В социальной сети Омаров воззвал Собчак к совести и ее профессиональным навыкам. Курбана, по его словам, немало удивил тот факт, что Ксения, «выдающая себя за журналиста, который презентует достоверную информацию», вдруг стала опираться на слухи и новости из желтой прессы.

Бизнесмен предположил, что Собчак в силу своей женской природы намного интереснее выдавать сплетни. Делать это об «успешной, красивой, счастливой семье, каких сейчас мало» очень выгодно, считает он.

«Скажите тогда, чем вы отличаетесь от бабки на лавке, муссирующей сплетни? Если ничем и это вас не смущает — так и скажите, я просто по природе люблю щелкать языком, сотрясая воздух. Ну и еще один вопрос, у нас в стране так мало интересных новостей, что вы вынуждены проводить запоздалую ревизию у меня в штанах? Оставьте это дело мне, как бы вам ни было интересно узнать их содержимое», — отрезал Омаров.

Предприниматель от всего сердца пожелал журналистке стать счастливой хотя бы в одном из браков, а также достичь карьерных вершин.