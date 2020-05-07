«Ваши ноги сводят с ума»: Рудковская в изумрудном мини-платье перевоплотилась в «куклу»

Яна Рудковская не так давно призналась, что сидит дома почти два месяца. Она оказалась на карантине после поездки в Париж, а потом решила не нарушать самоизоляцию. Блондинка коротает время с семьей. Ее муж Евгений Плющенко даже дома тренирует семилетнего сына Сашу. Мальчик занимается фигурным катанием, поэтому не хочет терять форму. Ко всему прочему, он учится дистанционно. А вот светская львица нашла для себя новое увлечение.

Продюсер Димы Билана участвует в челленджах и разыгрывает призы. Теперь она регулярно снимает забавные ролики. Яна уже пародировала знаменитую сцену из «Титаника», а также хвасталась коллекцией пуховиков, туфель и даже сумочек. На этот раз она решила перевоплотиться в куклу и станцевать с мужем. Рудковская предстала в мини-платье с рюшами изумрудного цвета и на шпильках. Плющенко с помощью ключа сделал вид, что привел игрушку в действие и станцевал с ней, словно они герои мультика.

«Плющенко и его Буратино, а точнее Мальвина», — с иронией написала девушка.

Обычно поклонники критикуют танцевальные навыки Яны, но на этот раз светская львица получила множество комплиментов. Многие пришли в восторг от ее точеной фигуры. «Яна, ваши ноги просто огонь», «Какие вы шикарные», «Вы прекрасно выглядите», «Какая вы утонченная», «Я думала, что это кукла наследника из фильма «Три толстяка», «Ваши ноги сводят с ума», «Платье красивое очень», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Рудковская основательно подготовилась к съемке. У нее в гостях снова побывала подруга-визажист Ирина Митрошкина, которая сделала ей макияж. «Сегодня получился очень свежий, весенний образ», — отметила она.