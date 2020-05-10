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«Отец и я»: Билли Айлиш запустила собственное музыкальное шоу

Певица будет обсуждать музыкальные новинки вместе со своим отцом.

«Отец и я»: Билли Айлиш запустила собственное музыкальное шоу
Билли Айлиш. Фото: globallookpress

Всемирно известная певица Билли Айлиш решила не тратить время зря в самоизоляции и создала собственную радиопрограмму. Называется новый проект весьма красноречиво — «Отец и я» и в каждом выпуске звезда будет обсуждать музыкальные новинки и любимые композиции вместе с освоим отцом, Патриком О’Коннеллом. Не стоит думать, что проект затянется на долгие годы, пока в планах певицы записать шесть выпусков. Будут и сюрпризы, в одной из передач появится мама Билли, которой не чужд мир музыки, ведь Мэгги Бэрд была актрисой озвучивания многих видеоигр.

Первый выпуск программы вышел в свет 8 мая, послушать его можно здесь. Как объяснила певица, ее отец Патрик помог ей лучше узнать мир звуков и открыл для Билли множество неизвестных ранее песен. В свою очередь Айлиш также заметно расширила музыкальный кругозор своего отца.

Напомним, ранее певица уже вела радиопрограмму под названием «У поклонниц тоже есть чувства».

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