«Мне она больше не нравится»: Билли Айлиш затравили в Сети после фото в купальнике

Даже всемирно известная звезда может за минуту превратиться в изгоя, для этого потребуется лишь Instagram и не самый удачный видеоролик. Примерно это произошло с певицей Билли Айлиш. Как выяснилось, еще в начале года на нее буквально объявили травлю.

Как артистка рассказала изданию Dazed, в январе она опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько видеороликов с отдыха на Гавайских островах. На них она практически впервые показалась фанатам в купальнике, что вызвало очень неоднозначную реакцию.

Видеоролик быстро вышел в тренды и начал собирать негатив, а все из-за купальника, в котором можно было увидеть часть груди Айлиш. Поклонники тут же превратились в хейтеров, ведь ранее отличительной чертой певицы была мешковатая одежда и буквально никто не знал, что там, под ней.

«Были комментарии вроде: «Мне она больше не нравится, потому что после 18 лет она превратилась в шлюху», — рассказала Айлиш журналистам.

Примерно такую же реакцию певица получила в ответ на фото в облегающей майке. Так что можно сделать неутешительные выводы: поклонники певицы в восторге от ее творчества лишь до тех пор, пока она полностью скрывает свой облик под мешковатой одеждой.