«С добрым утром, Дональд!»: Харламов обратился к американскому президенту

Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram пост, в котором отмечает недостоверность информации опубликованной на странице Белого Дома. В статье написано, что праздник победы весь мир отмечает 8 мая.
«8 мая 1945 года, Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. Американский дух всегда победит. В конечном итоге именно так и происходит»: так сказано в публикации Белого Дома. И ни слова об СССР! С их точки зрения понятно, но не точно с исторической», — написал Харламов.
Гарик отметил, что путаница в с датами и участниками окончания Великой Отечественной Войны была давно. И сейчас самое время начать все исправлять. По мнению Гарика необходимо показывать людям советские военные фильмы.
«С добрым утром, Дональд! Чет ты совсем не знаешь историю. Давай начнем наше обучение с кино, чтоб тебе попроще было», — возмутился Гарик.
Юморист предложил отправлять названия русских военных фильмов на сайт Белого Дома. Поклонники Харламова поддержали идею и отметили, что тоже чувствуют некую несправедливость в связи с этой информацией.
«Я пожаловалась на эту публикацию на их странице как «фальшивая информация». Было бы хорошо, если бы и другие также сделали», «Поэтому надо говорить своим детям о том, что было на самом деле», «Очень важно сохранить память», — написали пользователи Сети.