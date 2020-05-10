«С добрым утром, Дональд!»: Харламов обратился к американскому президенту

Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram пост, в котором отмечает недостоверность информации опубликованной на странице Белого Дома. В статье написано, что праздник победы весь мир отмечает 8 мая.

«8 мая 1945 года, Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. Американский дух всегда победит. В конечном итоге именно так и происходит»: так сказано в публикации Белого Дома. И ни слова об СССР! С их точки зрения понятно, но не точно с исторической», — написал Харламов. View this post on Instagram A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on May 9, 2020 at 1:10pm PDT

Гарик отметил, что путаница в с датами и участниками окончания Великой Отечественной Войны была давно. И сейчас самое время начать все исправлять. По мнению Гарика необходимо показывать людям советские военные фильмы.

«С добрым утром, Дональд! Чет ты совсем не знаешь историю. Давай начнем наше обучение с кино, чтоб тебе попроще было», — возмутился Гарик. больше по теме «Не позволим рэперше оскорблять наши оливьешки!»: Харламов решил потроллить Азилию Бэнкс Юморист призвал всех своих фанатов скидывать рецепты русских блюд в аккаунт певицы.

Юморист предложил отправлять названия русских военных фильмов на сайт Белого Дома. Поклонники Харламова поддержали идею и отметили, что тоже чувствуют некую несправедливость в связи с этой информацией.