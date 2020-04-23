«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

«Не позволим рэперше оскорблять наши оливьешки!»: Харламов решил потроллить Азилию Бэнкс

Юморист призвал всех своих фанатов скидывать рецепты русских блюд в аккаунт певицы.

«Не позволим рэперше оскорблять наши оливьешки!»: Харламов решил потроллить Азилию Бэнкс
Гарик Харламов, кадр из тв-шоу Comedy Club

Юморист Гарик Харламов вновь собрал армию своих подписчиков из Instagram чтобы удивить мощью русского слога знаменитостей из США. Ранее он уже просил фанатов поприветствовать актера Джонни Деппа и его триумфальное создание аккаунта в популярной соцсети. На этот раз досталось рэп-исполнительнице Азилии Бэнкс. В одном из своих последних постов артистка очень жестко прошлась по России, а именно раскритиковала местную еду, назвав ее одной из худших в мире, хотя блинами осталась довольна.

Харламову такое поведение крайне не понравилось и он призвал всех своих подписчиков переходить в аккаунт певицы и оставлять там комментарии в виде рецептов различных блюд. Разумеется, на чистом русском языке. К сожалению, не все восприняли призыв адекватно и просто принялись оскорблять Бэнкс, превратив шутку в унижения. Артистка среагировала на рейд и закрыла возможность писать ей комментарии.

«Не позволим какой-то рэперше оскорблять наши оливьешки!» — воинственный клич Харламова с радостью подхватили его поклонники.

Тэги

InstagramАзилия БэнксГарик Харламовгарик харламов камедиНовости googleновости звёздХейтеры
Loading...