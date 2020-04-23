«Не позволим рэперше оскорблять наши оливьешки!»: Харламов решил потроллить Азилию Бэнкс

Юморист Гарик Харламов вновь собрал армию своих подписчиков из Instagram чтобы удивить мощью русского слога знаменитостей из США. Ранее он уже просил фанатов поприветствовать актера Джонни Деппа и его триумфальное создание аккаунта в популярной соцсети. На этот раз досталось рэп-исполнительнице Азилии Бэнкс. В одном из своих последних постов артистка очень жестко прошлась по России, а именно раскритиковала местную еду, назвав ее одной из худших в мире, хотя блинами осталась довольна.

Харламову такое поведение крайне не понравилось и он призвал всех своих подписчиков переходить в аккаунт певицы и оставлять там комментарии в виде рецептов различных блюд. Разумеется, на чистом русском языке. К сожалению, не все восприняли призыв адекватно и просто принялись оскорблять Бэнкс, превратив шутку в унижения. Артистка среагировала на рейд и закрыла возможность писать ей комментарии.