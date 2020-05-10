«Хороша чертовка»: Светлана Лобода обнажила грудь на чувственном фото

Светлана Лобода подразнила своих поклонников горячим фото. На снимке в Instagram звезда предстала в белье со спущенной лямкой. Зона декольте на снимке была настолько открытой, что практически наполовину обнажала грудь 37-летней звезды. Этим горячим кадром певица решила поприветствовать своих поклонников.

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«Доброе утро, мир», — написала она.

Стоит ли говорить, что кадр мгновенно разлетелся по просторам Сети, немало взволновав публику.

«Хороша чертовка», «Красотка нереальная», «Принцесса», «Огонь», «Очень горячая штучка», «Какая нежная, очень любим тебя», «Светочка, ты самая красивая», — моно увидеть в комментариях личного блога артистки.

Напоним, недавно певица выпустила новую песню под названием «Мой». Армия ее поклонников сейчас гадает, кто является героем этой композиции.