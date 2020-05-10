«Аж мурашки…»: Михаил Боярский харизматично спел дуэтом с сыном на своей даче

Михаил Боярский, как и многие россияне, с трудом переживает время самоизоляции. Ему, прославленному артисту, с трудом дается жизнь без его любимых зрителей, камер и сцены. Однако он принимает действительность такой, какая она есть сейчас и старается не унывать.
На 9 мая актер встретился со своими родственниками на даче. Здесь он записал поздравительное видео для почитателей своего таланта и исполнил дуэтом с сыном Сергеем песню «День Победы». Народный артист специально для этого сменил свою неизменную шляпу на военный берет. Обнародованное в Сети видео имело огромный отклик у фолловеров.
«Аж мурашки… с праздником!!», «Спасибо за поздравления!», «Не дай Бог повторения самой кровопролитной войны человечества!!!», «Ура!!! Спасибо! В этот дождливый день — первая улыбка!», — прокомментировали видео пользователи Сети.