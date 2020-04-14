«Я лишен вообще всего»: Боярский рассказал, как проводит время в период пандемии

Актер Михаил Боярский заявил, что в период пандемии он не смотрит телевизор. Для него, как он выразился, наступило совсем другое время.

«Я лишен не только спорта, но и театра, и кинематографа, и телевидения. То есть я лишен вообще всего. Адаптируюсь к новым обстоятельствам. Как и вся страна, собственно». Михаил Боярский

Как отметил актер, он верит, что рано или поздно жизнь вернется в прежнее русло. Сейчас же надо просто запастись терпением и не паниковать. Многим спортсменам, как он сказал, не хватает сегодня в жизни футбола. При этом он сказал, что не видит ничего плохого в том, что люди смотрят по телевидению победы прошлых лет. Они заряжаются положительными эмоциями, которые сегодня крайне необходимы. Благодаря этому они потом быстрее вернутся в прежнее жизненное русло.

Сам актер сейчас все время проводит с детьми, внуками и любимой женой. Ему это идет только на пользу. Также он отметил, что перестал суетиться и летать «по земному шарику». От подобных перемен, по собственному признанию, он только выиграл, сообщает портал sport-weekend.info.