«Моя уникальная девочка»: Глюк’oZa поделилась редким фото с 13-летней Лидой

От звездной мамы Лида Чистякова унаследовала белокурые локоны. Однако еще в феврале наследница певицы Глюк’oZы решилась на эксперимент с внешностью. Дочка Натальи Чистяковой-Ионовой не только постригла волосы под машинку, но и покрасила их в яркий фиолетовой оттенок. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, к подобным перевоплощением Лидии поп-исполнительница отнеслась спокойно. Артистка не сомневается, что ее дочка еще найдет собственный стиль.

Примечательно, что по прошествии трех месяцев наследница Глюк’oZы продемонстрировала абсолютно другую прическу. Теперь у Лиды стрижка под мальчика, ее волосы успели заметно отрасти. Кроме того, девочка-подросток избавилась от фиолетового оттенка, перекрасившись в рыжий. Оставив у корней более темный тон. На личной страничке в Instagram Наталья Чистякова-Ионова поделилась редкими снимками с дочерью по случаю ее тринадцатилетия. Певица поздравила Лидию с днем рождения, пожелав ей оставаться такой же яркой и творческой натурой.

«С днем рождения, моя уникальная и неповторимая девочка!! Не верится, что сегодня тебе уже тринадцать! Хочется пожелать тебе никогда не терять свою доброту, раскрепощенность, желание дарить любовь и превращать обыденность в праздник», — отметила Чистякова-Ионова.

К слову, в одном из недавних интервью Глюк’oZa дала понять, что ее дочери — у артистки есть также восьмилетняя Вера — часто ссорятся. Несмотря на то что девочки ревнуют друг к другу, между ними есть тесная связь. А все недомолвки, как считает их звездная мама, с возрастом покажутся детскими капризами.