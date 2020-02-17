«Ох уж эти детки!»: Глюк’oZa отреагировала на короткую стрижку 12-летней дочки

12-летняя дочка Натальи Чистяковой-Ионовой вслед за единственным сыном рэпера Децла решила поэкспериментировать с внешностью. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 14-летний Меркурий Антоний Иоанн состриг дреды, отдав предпочтение обычной короткой стрижке.

Примечательно, что от своих светло-русых локонов избавилась и Лидия. Наследница Глюк’oZы постригла волосы под «мальчика». Судя по всему, звездная мама не стала препятствовать дочери-подростку в ее желании сменить имидж.

Сама артистка отреагировала на короткую стрижку Лиды, опубликовав на личной страничке в Instagram свежие снимки девочки с короткими волосами под «ежик».

«Ох уж эти детки!» — подписала фото Глюк’oZa.

До того, как наследница певицы захотела остричь волосы, она ходила с каре. Напомним, что в свои двенадцать лет Лидия учится в школе. В недавнем интервью Наталья подметила, что ее дети знают цену всему, что имеют. Девочки, по словам их звездной мамы, растут неизбалованными.

«Да, ладно?! Смело… Вот же творческая, крутая», — отметила актриса Кристина Бабушкина, которая по достоинству оценила преображение дочери певицы.

К слову, 42-летняя Екатерина Климова, говоря о своей 17-летней дочке Елизавете, подметила, что ее наследница поступает мудрее, чем она сама в юности. Как выяснилось, в молодости актрисе хотелось что-то в себе изменить, поэкспериментировать. Однако по прошествии лет экс-супруга Гелы Месхи пришла к заключению, что нет ничего лучше индивидуальности и естественности.