«Ты все время что-то ждешь»: Топалов поделился грустными строчками в соцсети

Артист задумался о времени и его значении в собственной жизни.

Артист Влад Топалов выложил новый пост в своем личном аккаунте в Instagram. Певец решил порассуждать о теме ожидания, причем в своих умозаключениях не ограничился парой слов. По словам Топалова, спешка не всегда приносит пользу, а жизнь по своей сути равна слову «жди», так как большую часть жизни люди тратят на ожидание какого-либо результата.

«Ты все время что-то ждешь. Ждешь, пока остынет кофе. Ждешь лето. Ждешь Hoвый гoд. Ждешь, кoгдa yпадет acтероид и когда твоя кошка наконец нажрется», — перечислил певец.

Поклонники артиста оценили его заметку и заметили, что из этих слов может однажды родиться отличная песня. Вот только по непонятной причине Топалов не указал, что это вовсе не его умозаключения, а глубокомысленный текст, вышедший под его именем, уже давно гуляет по Интернету.