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«Отличного настроения, друзья»: Топалов поздравил подписчиков странной фотографией

1 мая артист выбрал необычную форму поздравления.

«Отличного настроения, друзья»: Топалов поздравил подписчиков странной фотографией
Певец Влад Топалов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Певец Влад Топалов решил весьма необычно поздравить своих подписчиков в Instagram с праздником весны и труда. И если само поздравление получилось вполне обыденным, то фотография даже слегка напугала некоторых фанатов.

В кадре Топалов будто бы застыл в момент крика. И хотя подсознательно кажется, что артист при этом смеется, все это выглядит довольно сомнительно, особенно на фоне недавнего скандала с его супругой, Региной Тодоренко. Напомним, женщина неосторожно высказалась по поводу домашнего насилия, из-за чего с ней разорвали рекламные контракты многие крупные компании, а фанаты быстро превратились в хейтеров.

«Отличного настроения, друзья! С Праздником!» — пожелал своим поклонникам артист.

К счастью, комментаторы решили поддержать певца и посоветовали не обращать ни на кого внимания и жить так, как хочется.

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