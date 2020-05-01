«Отличного настроения, друзья»: Топалов поздравил подписчиков странной фотографией

Певец Влад Топалов решил весьма необычно поздравить своих подписчиков в Instagram с праздником весны и труда. И если само поздравление получилось вполне обыденным, то фотография даже слегка напугала некоторых фанатов.

В кадре Топалов будто бы застыл в момент крика. И хотя подсознательно кажется, что артист при этом смеется, все это выглядит довольно сомнительно, особенно на фоне недавнего скандала с его супругой, Региной Тодоренко. Напомним, женщина неосторожно высказалась по поводу домашнего насилия, из-за чего с ней разорвали рекламные контракты многие крупные компании, а фанаты быстро превратились в хейтеров.

«Отличного настроения, друзья! С Праздником!» — пожелал своим поклонникам артист.

К счастью, комментаторы решили поддержать певца и посоветовали не обращать ни на кого внимания и жить так, как хочется.