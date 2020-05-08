«Роза ветров»: после шуток над Гузеевой Харламов переключился на Сябитову

Известный юморист в своем микроблоге часто позволяет себе в адрес телесвахи насмешки.

Параллельно программе «Давай поженимся!» на Первом канале по ее мотивам уже давно развивается отдельное шоу – в Сети. Его «режиссером» выступает популярный комик Гарик Харламов. На своей странице в Instagram супруг Кристины Асмус регулярно делится порцией юмора с Ларисой Гузеевой в главных ролях.

Часто шутки Харламова выступают не просто на грани — они очень задевают Ларису Гузееву, а о виртуальном противостоянии телеведущей и юмориста знают даже те, кто никогда не смотрит шоу «Давай поженимся!».

После непродолжительного перерыва Харламов вновь взялся за свое. Но на этот раз он переключился на соведущую Гузеевой – сваху Розу Сябитову. Юморист поделился двумя видеороликами с Розой в главной роли. На одном герой программы здоровается по имени только с Розой, а на другом — «Розе ветров» — удар от пощечины жениху очень реалистично «ощущает» Сябитова.

Не заметить смещение внимания с Гузеевой на Сябитову подписчики юмориста не смогли. Они сразу же отметили: «Давно пора на Розу переключиться», «Это удар по самолюбию Гузеевой».

Под обоими видео в общей сложности более пяти тысяч комментариев. Кажется, фолловеры соревнуются со своим кумиром в остроте шуток: «Роза фан, а Гузеева пропал», «Роза разбила много мужских сердец», «Вот это поворот», «Ларисе стало неловко».

Кстати, еще одной любимицей у Харламова, над которой он регулярно подшучивает, является коллега Гузеевой и Сябитовой по телеканалу. Елена Малышева так же часто вдохновляет на юмор Гарика, как и остальные героини его роликов.