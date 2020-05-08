«Брить брови в моде»: Тимати снял видео по мотивам скандального поступка Джигана

В Сети до сих пор обсуждают безбрового Дениса Устименко.

Оскандалившийся этой весной рэпер Джиган породил массу шуток и мемов в Сети на тему бритья бровей. Напомним, перед тем как отправиться в рехаб, будучи в Майами, многодетный отец самостоятельно избавился от бровей. Этот эпизод, кстати, предлагал положить в основу нового праздника в самоизоляции Иван Ургант – назвать день, когда пришлось самому стричь себя, Джигановым.

Рэпер Тимати тоже решил пошутить на эту тему. Он выложил в своем Instagram видео, на котором с решительным видом подносит машинку для стрижки к своим бровям и проводи ею по ним.

«Ну вот и все», — произносит без капли эмоций в голосе Тимати.

В финале оказывается, что это всего лишь шутка, и густые черные брови Тимура Юнусова по-прежнему на месте. Подписчики юмор кумира оценили.

«Комик», «Джиган Второй», «Брить брови в моде», «Слава Джигана – она такая», «Отличная актерская игра», «Да, почти поверил. С серьезным выражением лица!», «Напряженные 30 секунд», — прокомментировали поклонники. «Я уже начал тебе рехаб бронировать!» — написал один из друзей Тимати, на что тот снова поддел Джигана, ответив: «А хавчик там какой?».

Кстати, Джиган после возвращения из московской клиники — по возвращении на Родину он снова попал в больницу — всячески старается загладить свою вину перед женой Оксаной Самойловой.