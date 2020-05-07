«Было круто»: Александр Петров поделился архивным видео с премьеры «Льда-2»

Актер признался, что до пандемии вся жизнь была обыденностью.

После месяца самоизоляции многие звезды отечественного шоу-бизнеса, переделав все свои дела по хозяйству, пересмотрев кучу фильмов и сериалов, начали разбирать фотоархивы. Заметив эту тенденцию, ей последовал и звезда фильмов «Текст» и «Лед», актер Александр Петров. Он поделился видеороликом с премьеры продолжения киноистории о фигуристах, состоявшейся 14 февраля этого года.

«А было круто. Тогда это было тоже круто, но чувствовалась какая-то обыденность. Сегодня спектакль — завтра премьера. И с другой стороны такая же история» — вспомнил докарантинную жизнь Петров. И предположил, что будет после: «Наверное, мы станем добрее. Наверное, будем больше ценить то, что с нами происходит».

Подписчики звезды поспешили порадоваться тому, что успели посмотреть картину до самоизоляции. «Как хорошо что прошёл показ фильма до карантина! Столько было эмоций! А слёз? Приятные воспоминания», «Какие воспоминания!».

Некоторые отметили, что что-то наверняка изменится в мире после победы над коронавирусом: