«Не стыдно на море отдыхать, пока все на карантине?»: Хилькевич показала, как проводит свой отпуск

В самоизоляции об отпуске на морском побережье остается только мечтать. И перебирать фото- и видеоархивы с беззаботного отпуска. Однако не так давно популярная соцсеть Instagram решила прекратить ностальгию своих пользователей – и лишила виртуального моря свою русскоязычную аудиторию. Заблокированными оказались более 22 миллионов публикаций с этим безобидным хэштегом.

В знак протеста актриса Анна Хилькевич решила так просто не сдаваться – и запостила видео, как она «отдыхает на море».

«Хэштег-то можно заблокировать, вот желание оказаться там — нет», — заявила звезда сериала «Универ».

Актриса ритмично танцует под гимн самоизоляции «Плачу на техно» на фоне изображения райского морского побережья. «Анют, не стыдно на море отдыхать, пока все на карантине?» — вопрошает за кадром ее супруг, снимая ее импровизированный заплыв.

В настоящее время публикации на морскую тематику уже доступны. Что это было на самом деле, Instagram так и не прокомментировал. А вот известный политик, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский выступил за эту инициативу. Он считает, что лучше думать о простых радостях, которые доступны в это непростое время, а не мечтать о несбыточном.