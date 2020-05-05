«Ловите лайфхак»: Хилькевич посадила старшую дочь в собачью клетку

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич – мама двух дочек. Старшей Арианне уже четыре года, младшей Маше – полтора. Актриса проводит с ними круглые сутки в самоизоляции, чему семья очень рада – все свое время теперь она посвящает близким, а не пропадает на съемках. И, кстати, все вместе они решили соблюдать самоизоляцию по полной – даже в магазин за необходимыми товарами семья не выезжает, предпочитая пользоваться доставкой.

Однако Хилькевич устала от затворничества. Накануне она «сорвалась» и устроила себе танцевальный отрыв – на террасе, на крыше, на автомобиле звезда ритмично отвела душу под гимн этого времени «Плачу на техно», и призналась: как только закончится изоляция, она отправится на дискотеку. А позже вместе с супругом посадила дочь в собачью клетку и поделилась в Instagram.

«Ловите лайфхак. Не благодарите! #родителинакарантине» — подписала видео Хилькевич.

На видео Анна с супругом Артуром, весело улыбаясь, показывают на клетку, в которой сидит их старшая наследница: «Гав! Гав!» — произносит Арианна. Подписчики оценили шутку родителей.

«А если нету такого помещения?», «Ань, гениально», «Класс. Обожаю вашу семью», «Ахаха, шедевр», «Удивляюсь вам, такие оптимисты, всегда дурачитесь, еще не растеряли той легкости по жизни» — написали люди.

Однако некоторые осудили такой поступок. Кто-то написал, что такие шутки могут обернуться проблемами семье – некоторые «бдительные» пользователи способны поверить, что ребенок живет в вольере всегда, и обратятся в органы опеки.