Новые песни и садоводство: чем занимается София Ротару в период пандемии

Известная и любимая миллионами поклонников 72-летняя легенда эстрады София Ротару редко бывает в соцсетях. А вот ее наследника, единственного сына Руслана Евдокименко, по сравнению с интернет-активностью звездной мамы, можно назвать настоящим блогером.

Он регулярно показывает будни семьи, рассказывает о своих увлечениях, делится снимками и селфи. А на днях и вовсе организовал интервью с подписчиками – начал принимать от них любые вопросы: «Спрашивайте» — пригласил к диалогу Руслан в Instagram .

Многочисленные подписчики стали расспрашивать, как поживает его звездная мама. Сын терпеливо отвечал на все расспросы. Так, он рассказал, что у Софии Михайловны все хорошо, в настоящее время она занимается садоводством на приусадебном участке: «Наслаждается садом, огородом и непременно что-то вкусное готовит». Совсем скоро, отметил Руслан, стоит ждать премьеры новой песни, так как певица работает и над новым материалом: «Думаю, ближе к осени это произойдет».

Новый альбом Ротару не планирует – она намерена презентовать композиции по мере их готовности. Планов на сольные концерты у легенды советской эстрады нет – несмотря на то, что в следующем году у артистки 50-летний юбилей творчества. «Время покажет» — философски написал Руслан.

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По поводу интервью и участия Софии Ротару в популярных ток-шоу Руслан ответил: «Рано говорить об участии в данных проектах. Есть личная жизнь, семья, творчество… А потом уже интервью и т.д.».