«Будь здоров и счастлив»: Ротару душевно поздравила взрослого внука с днем рождения

София Ротару душевно поздравила взрослого внука с днем рождения. 23 марта музыкант Анатолий Евдокименко отмечает 26-летие. Молодой человек, как и его знаменитая бабушка, выбрал для себя творческое направление развития – он активно пишет песни, подрабатывает продюсером и диджеем.

В начале марта Анатолий анонсировал альбом, состоящий из двух песен — Vanguard и Planetes. Оба сингла выполнены в танцевальном стиле и предназначены для исполнения в ночных клубах и лофт-ресторанах. Ротару очень гордится внуком, в чем поспешила признаться публично.

«С днем рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!», — написала она.

К трепетному поздравлению поспешили присоединиться многие звезды отечественной эстрады. Так, теплые слова попросили передать Алла Пугачева и Игорь Крутой. «С днем рождения, Толик», — написала артистка. «Поздравляем», — добавил композитор. Комментаторы отметили также невероятную красоту молодого человека. «Внук, достойный своих родителей, бабушек и дедушек! Очень красивый, славный парень. Желаю от всей души счастья и радости в жизни! Успехов в учебе и творчестве, взаимности в любви», «Бывают же такие красивые люди», «Удачи и везения Анатолию», — написали они.