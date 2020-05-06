«А спрашивать было странно»: звезда «Содержанок» Александра Ребенок думала, что она играет убийцу

Сериал «Содержанки», как и его продолжение, стал одним из самых интригующих за последние годы. Причем даже для самих актеров. Звезда сериала Александра Ребенок рассказала порталу Teleprogramma.pro, что информацию о своей героине Ольге она получала очень дозированно. И не совсем понимала, кто из персонажей главный герой, а кто — второстепенный. В первом сезоне сериала она сыграла буквально в нескольких сценах.

А вот в продолжении картины актриса получила больше пространства – как в количестве эпизодов, так и в бэкграунде героини – удивлением для Ребенок стало, что у Ольги, оказывается, есть своя фотостудия. И вообще, ее роль в новом сезоне довольно расширилась – Ольга стала встречаться с другими персонажами. И все-таки недосказанность для актрисы оставалась.

«Я до последнего съемочного дня не знала, кто убийца, — я или не я. Честно. А спрашивать об этом прямо было как-то странно. Поэтому я принимала все как есть, играла сегодняшний момент», — призналась звезда.

Однако свою роль в «Содержанках» актриса считает довольно интересной, несмотря на сложности понимания. Звезда подчеркивает, что чем сложнее работа, тем она для нее интереснее.