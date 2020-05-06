Звезда «Содержанок» Александра Ребенок – о работе с Богомоловым, самоизоляции и мистических случаях

6 мая – день рождения актрисы Александры Ребенок, известной своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Операция «Сатана», «Желтый глаз тигра», «Содержанки», «Мертвое озеро». Актрисе исполняется 40 лет. Поздравляем с юбилеем!

Сегодня поклонники творчества Александры Ребенок смогут познакомиться с эксклюзивным интервью, которое актриса дала порталу Teleprogramma.pro.

«Я наслаждаюсь реальностью, а мистика – это не мое»

— Вы снимались в мистических проектах – «Невеста», «Разбуди меня»… Скажите, а как вы вообще относитесь к мистике в обычной жизни? Приходилось ли сталкиваться с чем-то необъяснимым?

— Честно говоря, не приходилось. И вообще я как-то не очень понимаю этот жанр… В «Невесте» я согласилась играть, потому что мне очень понравилась история. Это мог быть сюжет и без мистики – социально-бытовой или драматический. Мать двоих детей отдает свое тело чудовищу для того, чтобы спасти всех в доме… Я задумалась – чем отличается драма от хоррора? И вывела для себя такую формулу: в хорроре героиню не должно быть жалко, а за нее должно быть страшно. Мне было интересно это исследовать.

А сама по себе мистика… Это не мое. Я наслаждаюсь реальностью. В ней больше волшебства!

«Снимаясь в «Содержанках», я до последнего не знала, кто убийца – я или не я»

— Сразу ли вы согласились сниматься в сериале «Содержанки»? Как относитесь к своей героине – Ольге?

— Я получала информацию о своей героине очень дозированно. Не было понятно – чьи роли окажутся основными, а чьи – второстепенными. В первом сезоне «Содержанок» у моей героини вообще немного эпизодов

— Но Ольга – сложный персонаж…

— Да, такой таинственный, интригующий. В силу своей недосказанности. Я до последнего съемочного дня не знала, кто убийца, — я или не я. Честно. А спрашивать об этом прямо было как-то странно. Поэтому я принимала все как есть, играла сегодняшний момент. Мне присылали сцену, иногда прямо в день, когда надо играть. Я учила свои слова. В одной из последних сцен мне говорили – «Спасибо за работу», и я отвечала – «Пожалуйста». Так что я думала, что, возможно, убийца – моя героиня.

Самым сложным было учить объемные сцены

— Что для вас было самым сложным в работе над сериалом?

— Мне прислали однажды, в первом сезоне, огромную сцену, где было много-много слов, где четко описывалось, что произошло. Я с ужасом начала учить это все в машине, было страшно опозориться. А потом еще решили мне отдать текст героя Александра Збруева. И попросили меня очень быстро все выучить. Пришлось работать в диком напряжении. Наверное, вот это и было самым трудным моментом. Дело даже не в сложности характера персонажа, а в способности быстро среагировать.

Мы с Константином работаем вместе уже 6 лет, так что я была готова к таким поворотам. И потом мне было очень приятно, что во втором сезоне моя роль расширилась, героиня обрела какое-то личное пространство, оказалось, что у нее есть фотостудия, у нее начались пересечения с другими персонажами.

Я была рада встретиться на съемочной площадке с Сережей Буруновым, мы с ним еще в институте вместе учились. Рада была встретиться с Леней Бичевиным, я обожаю его как актера. В общем, мне было очень приятно, что моя героиня начала встречаться с разными персонажами. Интересная роль! Для меня вообще чем сложнее – тем интереснее.

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«Богомолов – строгий режиссер, но я ему доверяю: он не подведет»

— А как вообще работается с Богомоловым? Он строгий режиссер или позволяет актерам импровизировать?

— Он строгий режиссер, да. При этом он хочет, чтобы при этой строгости и твоей собранности была легкость, как при импровизации. Импровизация допускается какая-то внутренняя, но саму схему актер должен четко знать, как положено хорошему артисту, должен выполнять все так, как написано. Если что-то ему не понравится – он сам исправит. И действительно, как показывает многолетняя практика, Богомолов очень хорошо знает в целом, о чем он хочет сказать. Поэтому я доверяю ему, как режиссеру. Он точно не подведет.

«На самоизоляции скучаю по общению с друзьями»

— Чем вы занимаетесь дома, на самоизоляции, кроме съемок в «Безопасных связях»? Сложно ли вам соблюдать режим?

— Я живу за городом, поэтому практически не чувствую никаких перемен. Мы прекрасно проводим время. Единственное – скучаю по общению с друзьями. А с другой стороны, моя жизнь обычно настолько насыщена работой, что этот период тишины, этот взгляд, обращенный внутрь себя, может оказаться очень полезным.

Мы поздравляем Александру с днем рождения и желаем и в дальнейшем испытывать такое же удовольствие от творчества!