На пути исправления: Александр Кокорин поможет алтайским медикам

Крупнейшую в новой истории вспышку CoViD-19 сравнили в третьей мировой войной, а медиков, которые борются за жизни людей по всей планете, — настоящими солдатами на передовой. Поддержать врачей в это трудное время стремятся многие – и простые люди, и звезды шоу-бизнеса и спорта.

Стало известно, что известный футболист Александр Кокорин вместе с коллегами по цеху Александром Соболевым, Аланом Чочиевым помогут алтайским медикам. Они примут участие в благотворительной онлайн-игре в Counter-Strike, а все вырученные средства будут направлены в помощь врачам Алтайского края, борющимся с коронавирусом, — на приобретение необходимых средств защиты и товаров первой необходимости.

Наблюдать битву с участием прославленных футболистов можно будет в прямом эфире, который состоится 7 мая в 17-00 (время московское) на Твиче по ссылке twitch.tv/cyberplace22.