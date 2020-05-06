«Вообще некрасиво»: Бородина с голубыми глазами напугала своих поклонников

Известная телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина обладает карим цветом глаз. У ее супруга Курбана Омарова, как и у наследницы пары, малышки Теоны, они голубые. Но глава семьи решил представить, как бы выглядела его жена со светлой радужной оболочкой, и поделился результатом с подписчиками в своем Instagram:

«Фото из серии «Если бы»: Омарова Ксения Кимовна». Теона 18 лет спустя!» — подписал снимок Курбан.

Подписчики разделились на два лагеря – одни стали уверять, что тут сходство матери с младшей дочкой более очевидно, чем с отцом, а другие раскритиковали эксперимент и поспешили высказаться:

«Ужасно, даже страшно!», «Неее, черные больше идут», «Да !,Ксении не идут синие глаза, она кареглазая красотка!», «Как вампир», «Очень страшно получилось», «Нееет», «Как вампир», «Не это не Ваш цвет глаз, не идет, ваши карие», «Ох мамочки! Честно, Ксю испугалась. На вампиренка похожа», — написали некоторые поклонники.

Недавно Ксения Бородина сообщила, что очень соскучилась по 90-м годам – времени ее юности. Она даже подобрала наряд в стиле конца прошлого века, который пришелся по вкусу многим ее фолловерам.