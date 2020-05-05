«Прекрасные мама и малышка»: Милла Йовович показала, как кормит грудью дочку Ошин

Звезда «Обители зла» и «Пятого элемента», голливудская актриса Милла Йовович наслаждается материнством. В ее семье подрастает три дочери, самой младшей из которых, Ошин, всего два месяца. Но она уже знаменита практически на весь мир – благодаря активности своей звездной мамы в соцсетях.

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На этот раз Йовович поделилась снимком глубоко интимного процесса – кормления грудью. Молодая мамочка приложила малышку Ошин и сделала селфи, под которым написала:

«Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такая короткая вспышка в моей жизни, но она несет самые сладкие воспоминания, когда я оглядываюсь назад» — подписала звезда Голливуда.

Поклонники Милы не увидели ничего предосудительного в кадре. Напротив, они пришли в восторг от увиденного. И умилились не только малышке Ошин, но и самому процессу, невольными свидетелями которого стали:

«Прекрасные мама и малышка», «Лучшие!», «Ты потрясающая мама», «Нет ничего более естественного и прекрасного, чем мать, кормящая своего ребенка», «Кормление грудью — это действительно самые сладкие моменты в материнстве» — подписали некоторые поклонники и друзья актрисы.

Напомним, голливудская дива Милла Йовович замужем за режиссером Полом Андерсеном. В браке у них три дочери – 12-летняя Эвер, 5-летняя Дэшилл и крошка Ошин.