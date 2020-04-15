«Она такая улыбчивая!»: Милла Йовович показала подросшую дочь Ошин

Многие поклонники актрисы Миллы Йовович переживали за ее новорожденную дочь Ошин, которая появилась на свет 2 февраля. Вскоре у нее диагностировали тяжелую форму желтухи. После лечения в больнице 44-летнюю мать с девочкой отправили домой. Потом звезда сообщила, что она пошла на поправку, однако долгое время не показывала свою младшую наследницу.

И вот момент настал — Милла показала заметно подросшую девочку. Малышка Ошин Ларк Эллиот округлилась и стала невероятно хорошенькой. Впрочем, как и другие дочки звезды.

«Малышка Ошин стала такой большой! Она растет очень коммуникабельной девочкой, все время слышу, как она ворчит и булькает. Похоже, она никак не может дождаться, когда сможет заговорить. Может быть, секрет ее разговорчивости заключается в том, что ее сестры постоянно болтают с ней? Она такая улыбчивая! Намного больше, чем другие мои две дочки», — сообщила Йовович подписчикам.

По словам актрисы, как только с ней кто-то начинает разговор, Ошин тут же поворачивается в его сторону и улыбается во весь рот.

«Нет ничего лучше, чем улыбка ребенка! Я посылаю вам много любви во время всеобщего карантина. Я надеюсь, что вы все в безопасности!» — поделилась теплом своей души Милла.

Напомним, для Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона, Ошин — третья дочь. Они также воспитывают 12-летнюю Эву и пятилетнюю Дашиэл.