«Отрезала все лишнее»: 52-летняя Стриженова сделала новую стрижку на карантине

Больше месяца граждане России вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса планы большинства людей были разрушены. Остались без работы в сложный период и артисты, так как театры закрыты, а концерты были отменены. А вот журналисты и телеведущие продолжают работать, ведь телевидение не прерывало своего вещания. Поэтому у Екатерины Стриженовой выдалась возможность встретиться со стилистом и уговорить сделать ей новую стрижку.

Многие женщины страдают без салонов красоты, а актриса нашла способ оставаться красивой даже на карантине. На кадрах 52-летняя Екатерина предстала с более короткими локонами, обрамляющими лицо. Цвет волос она менять не стала, так и оставшись жгучей брюнеткой.

«Когда была на работе, воспользовалась ситуацией и отрезала все лишнее. Руки Ирины помыли и обработали антисептиком. У нас постепенно открываются салоны с медицинской лицензией, прекрасно! Но что же делать людям, у которых ИП? У них есть золотые руки и клиенты, но к работе они приступить не могут! Может, для того, чтобы они могли сами себе заработать на жизнь легально, а не ушли в серую зону, скорее продумать правила!» — порассуждала звезда.

Поклонники восхитились весенним преображением. Многие поддержали Стриженову, которая беспокоится о людях, которые лишились работы. «Боже, вы прекрасны», «Я думал, Зейналова в маске с ножницами», «Как всегда, обворожительна», «Какая красивая», «Вам везет», «Вы прекрасны», «Даже помолодели», — прокомментировали пост подписчики.