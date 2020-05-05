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«Чисто поржать»: Юрий Стоянов открыл канал на YouTube

Юморист снимает забавные скетчи про самоизоляцию.

«Чисто поржать»: Юрий Стоянов открыл канал на YouTube
Юрий Стоянов. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Эпидемия коронавируса вынуждает артистов и звезд шоу-бизнеса придумывать новые проекты, чтобы не потерять хватку во время долгой самоизоляции. Так артист Юрий Стоянов создал новый канал под названием «Чисто поржать» на YouTube. Артист снимает забавные скетчи «Стоянов в изоляции», посвященные эпидемии.

Уже готовы 12 роликов, обыгрывающие забавные ситуации, которые вполне могут произойти с каждым. Общий стиль роликов навевает воспоминания о «Городке» — юмористической передаче, в которой снимались Илья Олейников и сам Стоянов.

Как отмечает сам артист, он не мечтает заработать денег на новом проекте. «Стоянов в изоляции» — это своеобразный способ не скучать и делать хоть что-то полезное, пока коронавирус не будет побежден.

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