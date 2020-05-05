«Просто одно лицо!»: Виктория Боня при помощи макияжа превратила себя в Анджелину Джоли

Настоящие чудеса перевоплощения в своем Instagram показала известная светская львица Виктория Боня. Воспользовавшись косметикой и применив любимую голливудскими звездами технику нанесения макияжа «кошачий взгляд», экс-звезда «Дома-2» показала себя поклонникам.

«Немногие умеют подчеркнуть свою красоту, без килограммов мэйка на лице», — подписала фото Боня.

Боня поделилась фотоснимком и видеокадрами результатов преображения. Она отметила, что мэйкап сделан своими руками. Многие фолловеры восхитились результатом и поспешили отметить, что их любимица стала очень похожа на Анджелину Джоли.

«Русская Анджелина Джоли», «Я думала, это Анжелина Джоли», «Анджелина Джоли. Хороший мейк», «Красивая! классно сделала мейк», «Господи, ты очень на нее похожа тут! На видео просто одно лицо!» — написали некоторые подписчики.

Недавно Боня жаловалась поклонникам, что поправилась в самоизоляции. 40-летняя звезда даже показывала на фото, что нашла у себя лишние сантиметры и «складки и сальце».