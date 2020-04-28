«Складки и сальце»: 40-летняя Боня потолстела на самоизоляции

40-летняя Виктория Боня набрала лишний вес на самоизоляции. Напомним, еще недавно телеведущая хвасталась, что смогла избавиться от лишних килограммов, приложив к этому немало усилий. Знаменитость даже неоднократно выкладывала снимки, на которых демонстрировала подтянутые ноги, плоский живот и пресс. Сейчас же недостаток физической активности пагубно сказался на внешнем виде блогера.

Боня разместила на личной странице в Instagram кадр, на котором отчетливо видно, что за время карантина Вика «обросла» парой лишних сантиметров сверху.

«Что я вижу? Интересно, вы наблюдаете то же, что и я? Складки и сальце», — подметила она, акцентировав внимание, что очень недовольна своей внешностью.

Стоит сказать, что далеко не все подписчики посчитали нужным успокоить Боню. Некоторые откровенно заявили – в кадре они видят пополневшую модель. «Жирок жмяк-жмяк», «Да, набрала немного», «Сверху немножечко скинуть, и нормально», — едко высказались они. Другие подметили – ничего критичного не произошло. «Вика, вы огонь, не придумывайте», «Стройная как лань», — выразили свою позицию они.