Перебор с критикой: Тимати отключил счетчик дизлайков под клипом «С чистого листа»

За несколько дней пользователи YouTube оставили более 100 тысяч отметок «не нравится».

Тимати решил отключить счетчик лайков и дизлайков у своего нового клипа «С чистого листа». Его ролик, снятый совместно с Григорием Лепсом, уже неделю размещен в видеосервисе YouTube.

За это время 11-минутный клип собрал более двух миллионов просмотров, а вот с лайками ситуация непонятная. Фанаты певца в комментариях начали критиковать его новую работу и за первые три дня после релиза ролик получил более 130 тысяч дизлайков. Так что, чтобы не обострять ситуацию, счетчик был убран.

Зато комментарии все еще открыты, чем активно пользуются поклонники и ненавистники певца. В данный момент самым популярным отзывом собравшим более 1300 лайков является послание «Хватит писать гневные комментарии, я не успеваю лайкать!» от пользователя с ником Антонио Бандерос.