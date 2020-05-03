Мать Тимати занялась подготовкой внучки к новому серферскому сезону

Симона Юнусова изолироволась на время карантина с дочерью рэпера и занимается образованием девочки.

Самая популярная бабушка России изолировалась с внучкой в квартире. Симона активно занимается образованием девочки. В своем Instagram она часто публикует видео, на которых Алиса дистанционно проходит уроки иностранного языка, хореографии и даже серфинга. В последней публикации Юнусова отмечает, что рада отъезду соседей, иначе от постоянного шума у них были бы разногласия.

«Хорошо, что соседи снизу самоизолировались на дачу!

Мы продолжаем готовиться к скейтерскому и серферскому сезону, ну не в этом году, так в следующем! В любом случае пригодится. Честно скажу, с меня сошло семь потов пока снимала, это очень сложно», — написала мать Тимати. View this post on Instagram A post shared by Simona Chernomorskaya (@simona280) on May 3, 2020 at 1:50am PDT

На видео Алиса учится держать равновесие при помощи детского баланс борда. Подписчики отметили заинтересованность бабушки в развитии ребенка и способность Алисы к обучению.

«Очень, очень здорово. Я бы сама не прочь так позаниматься. Симона, с удовольствием наблюдаю за вами. Когда мои дети меня сделают бабушкой, я точно знаю с кого буду брать пример. Спасибо за Вашу мудрость», «Умница Алиса», «Это счастье — иметь такую бабушку», — написали подписчики. больше по теме Total black: Тимати оделся в одном стиле с подросшей дочкой от Шишковой Рэпер провел день с наследницей от прошлых отношений.

Напомним, у Тимати двое детей: шестилетняя Алиса от модели Алены Шишковой и шестимесячный Ратмир от модели Анастасии Решетовой, с которой рэпер узаконил отношения в 2019 году.