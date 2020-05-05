Сын Пугачевой в эффектном шлеме похвастался ездой на спортивном велосипеде

Гарри Галкин проводит время в самоизоляции совсем не скучно.

Сыну Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри повезло во время пандемии дважды. Во-первых, у него есть сестра-ровесница Лиза, с которой не скучно проводить время в самоизоляции. И, во-вторых, площади замка и его двор позволяют здесь полноценно играть и даже заниматься спортом, находя каждый день все новые и новые занятия.

Недавно мальчик увлекся лазанием по деревьям. При этом его родители вовсе не были против такого увлечения отпрыска. И даже напротив – этому навыку его научила сама Алла Борисовна.

Теперь же малыш освоил спортивный велосипед. Примерив стильный черный костюм с красным капюшоном, белые кроссовки и очень эффектный защитный шлем, Гарри похвастался своим умением перед отцом. Стоит отметить, что это произвело на Максима Галкина должное впечатление.