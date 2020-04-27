«Не зря посадили!»: Пугачева научила сына лазать по деревьям

Максим Галкин недавно заявил, что ничуть не страдает в самоизоляции, которую они с Аллой Пугачевой и детьми соблюдают на все 100%. Артист признал, что причина тому — огромный дом, больше похожий на замок, и окружающая его территория.

Дети звезд — шестилетние близнецы Лиза и Гарри — легко находят здесь себе занятие, да и родителям скучать не дают. Семья вместе готовит, играет, делает школьные уроки, музицирует, устраивает домашние концерты в собственной студии. И, конечно же, много гуляет. Обширный двор вполне позволяет это делать без масок и перчаток.

Новое развлечение Гарри во время уличных игр показал в своем блоге Максим Галкин. Мальчик теперь увлечен лазанием по деревьям. Что удивительно, экстремальную забаву придумала его знаменитая мама.

«Идею залезть на дерево Гарику подала Алла», — сообщил артист в личном блоге.

Как оказалось, излюбленным деревом парня оказалась сосна, которая появилась возле замка Галкина только в прошлом году. Ее он приобрел уже взрослой и дерево отлично прижилось на новом месте. «Не зря посадили!» — порадовался юморист.